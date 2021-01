Een bewoner van een woning aan het Aakpad in Banne Buikslot in Amsterdam-Noord is donderdagavond overvallen. De politie is in de omgeving op zoek naar de daders.

Rond 17.00 uur kwamen er twee mannen de woning in. Ze droegen oranje hesjes. Na de overval is een ambulance opgeroepen, of de bewoner ook gewond is geraakt is nog niet bekend.

Agenten die bij de woning staan, hebben extra zware kogelwerende vesten aan. Via Burgernet is het signalement van de overvallers verspreid. Ze zijn ongeveer veertig jaar oud en hebben een donkere huidskleur. Wie hen ziet, wordt gevraagd 112 te bellen.