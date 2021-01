Enkele bewoners van een flat aan de Van Swindendwarsstraat in het Amsterdamse stadsdeel Oost stonden in de nacht van woensdag op donderdag op het balkon vanwege een brand in het trappenhuis.

Een bewoner ademde te veel rook in en is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Niemand raakte gewond.

Het vuur veroorzaakte flinke rookontwikkeling. In de tussentijd blusten brandweerlieden het vuur. De spullen die in het portaal stonden zouden volgens een getuige in brand zijn gevlogen.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.