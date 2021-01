De gemeente Amsterdam heeft woensdag een schikking getroffen met voormalig antiradicaliseringsambtenaar Saadia Ait-Taleb. Het strafontslag is ingetrokken en vervangen door een beëindiging van het dienstverband op een neutrale grond.

Na een lange juridische strijd werd Ait-Taleb vorig jaar door de rechter vrijgesproken van de verdenkingen van het medeplegen van valsheid in geschrifte. Het stadsbestuur gaf een maand na de uitspraak van de rechter aan een regeling met Ait-Taleb te willen treffen. "Die gesprekken hebben vandaag geleid tot een akkoord tussen partijen", schrijft burgemeester Femke Halsema.

De inhoud van het akkoord wordt om privacyredenen niet helemaal bekendgemaakt, maar er worden in ieder geval maatregelen genomen die gericht zijn op haar terugkeer naar een nieuwe functie in de maatschappij. "De gemeente wil daarmee niet alleen mogelijk maken dat mevrouw Ait-Taleb zich opnieuw maatschappelijk dienstbaar zal kunnen maken, maar zich daar ook voor inzetten."

In haar werk als ambtenaar bij de gemeente was Ait-Taleb betrokken bij de zogeheten grijze campagne van voormalig burgemeester Eberhard van der Laan om radicalisering onder jongeren tegen te gaan. Voorwaarde was wel dat onbekend zou blijven dat de gemeente afzender was van de campagne.

Daarom vonden de voorbereidingen van de campagne in het geheim plaats. In die tijd verleende Ait-Taleb opdrachten aan Saïd J., waarmee ze een relatie gehad zou hebben. Die relatie heeft ze altijd ontkend, toch was het voor de gemeente één van de redenen om haar toen te ontslaan.