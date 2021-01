De volledige vestiging van Holland Casino bij station Amsterdam Sloterdijk mag straks, als de coronamaatregelen dat toelaten, 24 uur per dag open zijn. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

Van de gemeente Amsterdam mochten de horecadelen, het café en restaurant in het casino, alleen tussen 7.00 uur en 3.00 uur open zijn. Het casino was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Nadat de rechtbank het casino ongelijk had gegeven, boog de Raad van State zich erover.

Het casino zegt bij te dragen aan het bewaren van de openbare orde en het woon- en leefklimaat te bevorderen. Door de aanwezigheid van het casino zou de kans kleiner zijn dat er op andere plekken illegaal gegokt wordt.

De gemeente vindt juist dat het gebrek aan een sluitingstijd kan leiden tot openbare problemen. Ook zou een langere opening ervoor zorgen dat gokken aantrekkelijker wordt en daardoor vormen van criminaliteit met zich mee kan brengen. Ten slotte vindt de gemeente dat de openingstijden in "het belang van de volksgezondheid en het restrictieve kansspelbeleid" beperkt mogen worden.

Raad van State niet eens met gemeente

De Raad van State is het daar niet mee eens en vindt dat de gemeente niet goed heeft gemotiveerd waarom de horecafaciliteiten in het casino tussen 3.00 en 7.00 uur gesloten moeten zijn. De gemeente moet opnieuw een besluit nemen en daarbij rekening houden met de uitspraak.

Het casino heeft eerder al laten weten de gemeente tegemoet te willen komen door tussen 3.00 uur en 7.00 uur geen alcohol te schenken.

Sinds november zijn de casino's in heel Nederland gesloten vanwege de coronamaatregelen. Het is nog niet bekend wanneer die weer open mogen.