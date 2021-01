De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag met de nodige moeite een bestuurder van een gestolen Range Rover aangehouden. De man reed tijdens zijn vlucht over fietspaden en negeerde rode stoplichten. Hij ramde meerdere geparkeerde auto's en probeerde vervolgens te voet verder te vluchten.

De Range Rover kwam rond middernacht op de Sportparklaan in Slotervaart in het vizier van patrouillerende agenten. De auto bleek als gestolen geregistreerd te staan en de agenten besloten daarom hulp in te schakelen. Op de kruising van de Pieter Calandlaan en de Baden Powellweg probeerden drie politieauto's de Range Rover klem te rijden, maar dat mislukte.

De automobilist besloot via een groenstrook en het fietspad op de vlucht te slaan, waarop de agenten de achtervolging inzetten. Die ging via Meer en Vaart, de Cornelis Lelylaan, het Surinameplein richting de Hoofdweg en het Bellamyplein. De vluchtende bestuurder reed continu met hoge snelheid.

In de bocht van de Kwakerstraat naar de Bilderdijkkade verloor de man de macht over het stuur. Hij ramde meerdere auto's en knalde bovenop een geparkeerd voertuig. Daarna probeerde hij rennend aan de agenten te ontkomen, maar op de De Clercqstraat kon hij worden aangehouden.

De man is zijn rijbewijs kwijt en zit voorlopig vast. Mensen die schade aan hun auto hebben door de roekeloze chauffeur kunnen contact opnemen met de politie.