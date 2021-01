De brandweer moest in de nacht van maandag op dinsdag tot tweemaal toe in actie komen om autobranden in de stad te blussen. Een bestelbusje ging in vlammen op in de Amsterdamse wijk Geuzenveld. Eerder in de nacht ontstond er ook brand in de laadbak van een RAM-truck in Noord.

De bestelbus, die geparkeerd stond aan de Dr. H. Colijnstraat, vatte aan de voorkant vlam volgens een getuige. De bus zat vol met huisraad die door de brand verloren ging. Het is niet duidelijk hoe deze brand is ontstaan.

Eerder in de nacht ontstond er ook brand in de laadbak van een pick-uptruck in Sandwijk. In de laadbak lag een grote gastank volgens de eigenaar. Een getuige hoorde vlak voor de brand een harde knal en zag daarna iemand wegrennen. Onderzoek moet uitwijzen of de brand aangestoken is.