Zeker zeven auto's zijn maandagavond betrokken geraakt bij een ongeluk op de A10 bij Oud-Zuid. Over eventuele gewonden zijn geen mededelingen gedaan.

Op een foto van Rijkswaterstaat op Twitter is te zien dat zeker zeven auto's op de buitenring stilstaan. Of de auto's ook schade hebben, is niet te zien.

Door het ongeluk was tijdelijk maar één rijbaan beschikbaar.