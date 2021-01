Een van de Berm Bunnies, een kunstwerk op de Nieuwe Hemweg in het Westelijk Havengebied in Amsterdam, is vernield. De oren van een van de drie enorme konijnen zijn er afgeblazen.

In het hoofd van het polyester konijn is vermoedelijk zwaar vuurwerk gestopt. Het beeld zal zo snel mogelijk worden gerepareerd.

De beelden van kunstenaar Saske van der Eerden staan er sinds de zomer van vorig jaar.