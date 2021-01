Op het Muntplein in het centrum van Amsterdam is maandagochtend een zinkgat ontstaan. Op een foto is te zien hoe een deel van het zebrapad tussen de Doelensluis en de Amstel in de grond is verdwenen.

Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. Wel kwam een bestelbusje vast te staan in het gat, zo meldt een getuige.

Hoe het gat ontstaan is, is vooralsnog onduidelijk. De politie heeft het gebied rond het zinkgat afgezet. Medewerkers van de gemeente zijn bezig met een inspectie.