Bij een vestiging van Gall & Gall aan het Hugo de Grootplein in het Amsterdamse stadsdeel West heeft iemand zondag rond 19.00 uur geprobeerd een overval te plegen. De politie is op zoek naar de dader.

Een medewerker van de slijterij is geslagen en bedreigd met een steekwapen, laat een woordvoerder van de politie weten. Omstanders schoten de medewerker te hulp, waardoor de overvaller genoodzaakt was om te vluchten. Er is niets buit gemaakt.

Het is niet de eerste keer dat de slijterij wordt overvallen. In 2016 werd het Gall & Gall-filiaal in korte tijd vaak overvallen. Toentertijd werd in de buurt niet meer raar opgekeken van een overval.