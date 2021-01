Conceptstore Hutspot is zondag door de rechtbank failliet verklaard. De eigenaars van de in 2012 opgerichte winkel vroegen zelf het faillissement aan.

De coronacrisis is de grote reden dat Hutspot in de problemen raakte, legt medeoprichter Pieter Jongens uit aan AT5. "We waren er klaar voor om in 2020 echt te gaan knallen. De eerste twee maanden van het jaar ging dat ook goed, maar in maand drie was het klaar", aldus Jongens. "De tweede lockdown deed ons uiteindelijk de das om."

Het Amsterdamse concept startte in 2012 met een pop-upstore in de Utrechtsestraat. Inmiddels bevinden zich Hutspot-winkels aan de Van Woustraat, de Rozengracht en in winkelcentrum Magna Plaza aan de Nieuwezijds Voorburgwal.

De winkel is ook te vinden in onder meer Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. Op dit moment wordt gekeken of een doorstart met een andere partij mogelijk is.