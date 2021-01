De ramen van een vestiging van New York Pizza aan de Dotterbloemstraat in Amsterdam-Noord zijn in de nacht van zaterdag op zondag gesprongen door een explosie.

De politie laat weten dat zwaar vuurwerk mogelijk de oorzaak is. Bij de explosie, die plaatsvond rond 05.25 uur, raakte niemand gewond.

De Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) en de forensische opsporing kwamen ter plaatse voor onderzoek en hebben de omgeving enige tijd afgezet.

Het onderzoek was om 09.00 uur afgerond. Er zijn vooralsnog geen verdachten aangehouden. De politie roept getuigen op om zich te melden.