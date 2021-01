Een bestuurder van een personenauto is in de nacht van zaterdag op zondag gecrasht in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. Het gaat vermoedelijk om een huurauto.

De Mercedes werd door de politie aangetroffen terwijl deze in brand stond. De auto is na de crash en de brand total loss.

Op basis van sporen op de weg vermoedt de politie dat de auto erg hard reed op het moment van de crash. De bestuurder ging er na het ongeval vandoor.