Het OLVG is blij dat er eerder kan worden gestart met het vaccineren van het zorgpersoneel. Het ministerie van Volksgezondheid maakte zaterdag bekend dat 30.000 zorgmedewerkers in de acute zorg op korte termijn kunnen worden ingeënt met het vaccin van BioNTech en Pfizer.

In eerste instantie waren de eerste vaccins alleen bedoeld voor zorgmedewerkers van verpleeghuizen, in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en in de Wmo-ondersteuning. Zaterdag maakte het kabinet bekend dat deze groep wordt uitgebreid met verpleegkundigen en artsen op de intensive care, spoedeisende hulp, COVID-afdelingen en ambulancemedewerkers. Reden hiervoor is de "zorgelijke situatie in de acute zorg", mede door de vele ziektemeldingen als gevolg van de coronapandemie.

"We zijn blij dat er snel gestart gaat worden met de corona-vaccinatie van zorgpersoneel in de acute zorg", laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten. "Zoals bekend is de situatie in het ziekenhuis nijpend, mede door ziekteverzuim welke vaak coronagerelateerd is."

Wanneer het ziekenhuis precies gaat beginnen met inenten is nog niet duidelijk. Zodra de vaccins uitgeleverd worden, zal het OLVG starten met het vaccineren van het zorgpersoneel.