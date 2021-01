Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag over de kop geslagen na een korte achtervolging door Amsterdam-Oost. De automobilist raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De politie heeft hem aangehouden voor zijn rijgedrag.

De politie besloot de man te achtervolgen omdat hij over de weg slingerde. Nadat hij een stopteken van de politie negeerde, reed de man ervandoor.

Na een korte achtervolging sloeg het voertuig van de man over de kop bij de Linnaeusparkweg in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. De bestuurder raakte gewond.

De man moest voor zijn verwondingen worden overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft hem aangehouden voor zijn rijgedrag.