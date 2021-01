Een filiaal van Domino's Pizza aan het Waterlandplein in Amsterdam-Noord is vrijdagavond overvallen. De politie is nog op zoek naar de dader.

Het incident vond rond 22.00 uur plaats. Het is nog onbekend of er buit is gemaakt.

De overvaller zou een man zijn van ongeveer dertig jaar oud en 1,90 meter lang. Volgens de politie heeft hij een gezet postuur en droeg hij een blauw trainingspak.

Mensen die iets gezien hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Agenten hebben onderzoek in het filiaal gedaan.