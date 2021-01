De jaarwisseling in Amsterdam is niet zonder incidenten verlopen. Zo zijn politieagenten op de Osdorper Ban in Nieuw-West bekogeld met vuurwerk. Er zijn uiteindelijk vijf aanhoudingen verricht.

Bij de bekogeling zijn geen agenten gewond geraakt. Ook in Oost zorgden jongeren voor onrust. De mobiele eenheid (ME) moest daar ingrijpen.

Tientallen ondergrondse vuilcontainers en meerdere auto's zijn daarnaast vernield met vuurwerk. Op de Tegenhouderstraat in Noord was zwaar vuurwerk aan een auto gebonden, waardoor twee auto's beschadigd raakten.

In Floradorp ging het traditionele vreugdevuur op het grasveld niet door vanwege de coronamaatregelen. Op straat waren donderdagavond desondanks wel houten pallets in brand gestoken.

Op de Dam verzamelden zich wat groepen mensen en er werd vuurwerk afgestoken.

Het nieuwe jaar begon mistig en op sommige plaatsen glad. Er is vrijdagochtend en -avond kans op een beetje regen.