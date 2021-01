Een fietser is in de nacht van donderdag op vrijdag zwaargewond geraakt na een aanrijding met een politieauto op de Rozengracht in het centrum van Amsterdam.

Het ongeval vond rond 4.00 uur plaats. Meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

Omdat er een Amsterdamse agent bij het ongeluk betrokken is, zullen agenten van een andere politie-eenheid het onderzoek naar de toedracht uitvoeren.