Een agent is woensdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Hagedoornweg in Amsterdam-Noord. Hij moest per ambulance naar het ziekenhuis.

De agent stond rond 18.30 uur het verkeer te regelen nadat een voetganger was aangereden op de voetgangersoversteekplaats. Een automobiliste zag de agent over het hoofd en raakte hem. Het slachtoffer kwam op de voorruit van de auto terecht.

Na die aanrijding werd een tweede ambulance opgeroepen. De agent is naar het ziekenhuis overgebracht. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. De automobiliste is niet aangehouden volgens een politiewoordvoerder. Wel hebben andere agenten met haar gesproken.

Ook het slachtoffer van de eerste aanrijding is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De weg is uiteindelijk zo'n twee uur afgesloten geweest voor onderzoek.