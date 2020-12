De Coentunnel in de richting van Amsterdam-Noord is woensdagavond tijdelijk afgesloten vanwege een aanrijding. Automobilisten worden geadviseerd om te rijden via de Zeeburgertunnel.

Twee auto's kwamen rond 17.20 uur met elkaar in botsing op de middelste rijbaan van de Coentunnel. De rijbaan werd niet meteen afgesloten, wat tot gevaarlijke situaties leidde.

Een ambulance kwam ter plaatse, maar het is onduidelijk of er ook iemand naar het ziekenhuis is gebracht. De betrokken auto's worden meegenomen.