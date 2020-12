Een scooter die op de stoep stond aan de Burgemeester Rendorpstraat in de Amsterdamse wijk Slotermeer is in de nacht van dinsdag op woensdag in brand gevlogen. Vanwege de brand moesten bovenwoningen tijdelijk worden ontruimd. Niemand raakte gewond.

De brand brak rond 1.15 uur uit. De scooter stond voor New Metropolis, een dependance van Pakhuis de Zwijger. Het bedrijfspand heeft veel schade opgelopen door de brand.



De bovenwoningen moesten kort ontruimd worden, omdat de rook naar boven trok. Het is onbekend hoe de brand is ontstaan. De politie doet onderzoek.