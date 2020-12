Een fietser is in de nacht van dinsdag op woensdag aangereden door een taxi op de Van Nijenrodeweg in de Amsterdamse wijk Buitenveldert en is daarbij zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De fietser werd bij een oversteekplaats geschept en kwam aan de andere kant van het wegdek terecht. Ambulances, de politie en een mobiel medisch team kwamen ter plaatse.

Het is onbekend hoe het met het slachtoffer gaat. De bestuurder van de taxi is aangehouden en de politie doet onderzoek naar het ongeluk.