Vier woningen in Amsterdam zijn dinsdag op last van burgemeester Femke Halsema gesloten wegens drugsvondsten. Het gaat om woningen in de stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Oost.

Een van de woningen ligt aan de Theodoor van Hoytemanstraat in Amsterdam Nieuw-West en werd gesloten vanwege ernstige en langdurige drugsoverlast. Na deze meldingen doorzocht de politie de woning twee keer in korte tijd. Daarbij zijn in handelshoeveelheden GHB, xtc-pillen, amfetamine en LSD gevonden. Daarnaast trof de politie er benodigdheden om drugs te maken, illegaal vuurwerk en een stroomstootwapen aan.

Het is niet de enige woning die dinsdag werd gesloten. Een woning aan Groenhoven in Amsterdam-Zuidoost moest dicht omdat er een hennepkwekerij stond. Een woning aan Graswijk in Nieuw-West is gesloten nadat er hasj, hennep, heroïne en MDMA-pillen werden aangetroffen. Ook vond de politie tijdens de doorzoeking van de woning munitie en een doorgeladen vuurwapen met een gevuld magazijn.

In een woonboot aan het Zeeburgerpad in Amsterdam-Oost vond de politie een handelshoeveelheid softdrugs, veel contant geld en meerdere neppe vuurwapens.

De woningen moeten allemaal zeker drie maanden gesloten blijven.