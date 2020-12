Een auto in de Van der Pekbuurt in het Amsterdamse stadsdeel Noord is in de nacht van maandag op dinsdag uitgebrand. Het is de 37e autobrand in het stadsdeel dit jaar. Niemand raakte bij de brand gewond.

De melding over de brand kwam rond 4.46 uur binnen. Hoewel de brandweer nog heeft geprobeerd om de brand te blussen, kon het voertuig niet gered worden.

Onder het voertuig werden twee flessen met wasbenzine gevonden. De politie gaat daarom uit van brandstichting, maar de daders zijn nog niet gevonden. De eigenaar zal de auto zelf moeten wegslepen.

In de nacht van maandag op dinsdag kwamen veel meldingen over autobranden binnen. Zo is er ook een auto in Osdorp uitgebrand.