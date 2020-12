Bij een brand maandagavond in een woning op de Transvaalstraat in Amsterdam-Oost is een bewoner ernstig gewond geraakt. De bewoner is met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis overgebracht.

Het vuur dat ontstond in een woning op de begane grond is inmiddels onder controle. De woningen erboven worden door de brandweerlieden onderzocht.

Vanwege de grote rookontwikkeling adviseert de brandweer omwonenden de ramen en deuren dicht te houden en de luchtventilatie uit te schakelen.