De Amsterdamse krant Het Parool heeft maandag bekendgemaakt dat Kamilla Leupen de nieuwe hoofdredacteur is van de krant. Ze was sinds 2015 al adjunct-hoofdredacteur.

Leupen is de tiende hoofdredacteur van de krant, die in 1940 is opgericht. Ze volgt Ronald Ockhuysen op, die directeur Communicatie & Strategie wordt bij Chios Media, het bedrijf van Joop van den Ende.

De 48-jarige Leupen begon in 1999 als stagiaire bij de krant. Vervolgens was ze verslaggever op de stadsredactie en bekleedde ze verschillende functies als chef.

"Het Parool is een heel bijzondere titel en niet alleen door zijn geschiedenis als verzetskrant", vertelt Leupen maandag in de krant.