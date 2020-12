In een woning aan het Stadionplein in Zuid is zondagmiddag brand ontstaan. Het vuur ontstond door een kaars in de kerstversiering. Eén persoon moest worden nagekeken vanwege het inademen van rook.

Gourmetten, kaarsen en verlichting zorgen voor een vergroot risico op brand. Daarom heeft de brandweer een aantal handige tips samengesteld voor een brandveilige feestmaand.

Goede kwaliteit versiering is moeilijk ontvlambaar. Als verlichting een KEMA-keurmerk heeft, dan is de versiering brandveilig. Ook wordt aangeraden om versieringen uit de buurt te houden van verlichting of warme apparaten.