De brandweer beleefde een drukke zondagochtend met schademeldingen door de storm Bella. Vanaf 5.00 uur heeft de brandweer circa twintig meldingen afgehandeld. Het gaat daarbij vooral om loskomende steigerdoeken, reclameborden, loskomende dakbedekking en zonwering.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is de schade, ondanks het grote aantal meldingen, tot nu toe beperkt gebleven. "De drukte was vooral van 5.00 tot 12.00 uur, daarna werd het rustig.'

De brandweer wist dat het wat drukker zou gaan worden, maar had van tevoren al door dat storm Bella geen grote problemen zou gaan veroorzaken. "Dat komt doordat er geen bladeren aan de bomen zitten, dus die zijn minder vatbaar voor de wind", vertelt een woordvoerder van de brandweer. Hierdoor waren er ook geen meldingen van omgevallen bomen in de stad.

"In Noord hadden we nog een mooie inzet op de vierde etage van een flatgebouw." De dakbedekking was door harde windstoten losgekomen. "We waren er snel bij en hebben het gelijk kunnen oplossen", aldus de woordvoerder.

Om 14.00 uur trok het KNMI code geel in de regio weer in omdat de wind in kracht is afgenomen.