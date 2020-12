De brandweer moest in de nacht van zaterdag op zondag in actie komen voor het blussen van een autobrand op de Rengerskerkestraat in Osdorp, Amsterdam. Even na 01.00 uur kwam de melding dat er een voertuig in brand stond.

De brandweer was snel ter plaatse en heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde.

De oorzaak van de brand is niet bekend en wordt nog onderzocht.