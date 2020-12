Een man is in de nacht van donderdag op vrijdag door een kogel geraakt op een parkeerplaats aan de Nachtwachtlaan in Amsterdam West. De politie trof geen kogelhulzen aan op de locatie.

Rond 0.45 uur kreeg de politie melding van een schietpartij aan de Nachtwachtlaan in West. Een groep van drie personen werd naar eigen zeggen beschoten. Een van hen is door een kogel getroffen en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Een woordvoerder van de politie meldt dat er geen kogelhulzen of verdachten zijn aangetroffen op de plek. De verklaring van de beschoten man bracht ook niet veel meer duidelijkheid.