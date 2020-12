In de nacht van woensdag op donderdag heeft opnieuw een auto in brand gestaan in het Amsterdamse stadsdeel Noord. Het incident vond dit keer plaats in de Tuigerstraat.

Even na 4.30 uur werd de brandweer gebeld. Die bluste het vuur, maar de auto was niet meer te redden. Ook het voertuig ernaast raakte flink beschadigd.

Volgens nieuwspartner AT5 is dit de 36e melding over een autobrand dit jaar in Noord. De oorzaak van de branden is vaak niet meteen duidelijk, maar meestal blijkt het uiteindelijk om brandstichting te gaan.