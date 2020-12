De politie heeft afgelopen maandag een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen in een kelderbox op Wittenburg in het centrum van Amsterdam. Er werden 342 cobra's, 12 mortieren en een zelfgemaakte vuurwerkbom gevonden. Een zeventienjarige jongen is aangehouden en zit nog vast.

De grote hoeveelheden illegaal vuurwerk werden aangetroffen na een doorzoeking van een kelderbox aan de Derde Wittenburgerdwarsstraat. De politie kreeg een tip binnen dat er mogelijk vuurwerk in de box zou liggen en die tip bleek te kloppen: er lagen honderden cobra's en een tiental mortieren.

Ook werd er een zelfgemaakte vuurwerkbom aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd hiervoor opgeroepen. De zelfgemaakte bom is meegenomen en op een veilige locatie tot ontploffing gebracht.

Een zeventienjarige Amsterdammer is aangehouden. De jongen zit op dit moment nog vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De politie roept op om verdachte situaties die te maken hebben met illegaal vuurwerk te melden. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.