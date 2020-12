De Regenboog Groep riep Amsterdammers twee weken geleden op om hun winterjassen aan daklozen te doneren. Door de coronamaatregelen is er minder plek in de inloophuizen en brengen daklozen noodgedwongen meer tijd buiten door. Inmiddels zijn er achthonderd jassen gedoneerd en is het doel behaald.

"Het effect van de oproep was enorm", vertelt Fré Meijer, fondsenwerver van de Regenboog Groep. "Het hoofdkantoor werd totaal platgebeld." In eerste instantie wilden de organisatie vijfduizend jassen, maar in de praktijk bleek dat veel te veel. 'We merkten dat we met deze achthonderd jassen iedereen kunnen helpen."

Naast winterjassen kwamen er door de oproep ook veel gelddonaties. "Dinsdag werd ik nog gebeld door een vrouw die een deel van haar zorgbonus wilde geven als donatie", aldus Meijer.

Niet alleen winterjassen zijn nodig: ook slaapzakken, handschoenen en bijvoorbeeld mutsen zijn van harte welkom. Wie dit jaar niets heeft om weg te geven en toch wil helpen, kan eenmalig 3 euro doneren via een sms-actie die de inloophuizen hebben opgericht. "Sms warmte naar 4333."