Inwoners van Amsterdam die nog vuurwerk in huis hebben dat dit jaar illegaal geworden is, kunnen het deze week op verschillende parkeerplaatsen bij de gemeente inleveren.

Er worden geen namen opgeschreven en het vuurwerkbezit wordt ook niet bestraft. Er kan per persoon maximaal 25 kilo vuurwerk ingeleverd worden. Het is vanwege de veiligheid niet toegestaan met het openbaar vervoer te komen en er wordt gevraagd om het vuurwerk zoveel mogelijk in de originele verpakking te laten.

Donderdag vindt er op de parkeerplaats van Sporthallen Zuid aan het Burgerweeshuispad in Amsterdam-Zuid en op Sportpark Voorland aan het Voorlandpad in Amsterdam-Oost een inleveractie plaats.

Op zondag gebeurt dat op het parkeerterrein achter de werf aan Volendammerweg 310 in Amsterdam-Noord, op de parkeerplaats van Sportcentrum Ookmeer aan de Dokter Meurerlaan in Osdorp en op P12A aan de Holterbergweg in Amsterdam Zuidoost.

"De locaties zijn onder meer afgestemd met de brandweer", laat de gemeente weten. "Een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf is op de geselecteerde locaties en tijdstippen met een geprepareerde wagen aanwezig om het vuurwerk op een veilige manier in te nemen."

"Het bedrijf zal het vuurwerk vervolgens verpakken en het vervoer, de opslag en de uiteindelijke vernietiging organiseren", aldus het stadsbestuur. Ook in Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn inleverpunten voor vuurwerk.