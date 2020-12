Bij een steekpartij in een supermarkt aan de Helmholtzstraat in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer is dinsdag een gewonde gevallen. Het gaat om een medewerker van de supermarkt.

De steekpartij vond rond 15.00 uur plaats.

Meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

De recherche en forensische opsporing van de politie doen onderzoek.