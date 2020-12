Bar No Rules in De Pijp en restaurant Otemba aan de Kinkerstraat in Amsterdam zijn bang dat ze de coronacris niet overleven. De horecazaken zijn na 1 maart geopend en hebben daardoor geen recht op financiële steun van de overheid.

De twee zaken kunnen geen omzetverlies aantonen en komen daardoor niet in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming. Benjamin van Roekel, de mede-eigenaar van restaurant No Rules, vindt het "krom en apart". Myrthe Slok van Otemba ziet haar droom instorten.

Het ministerie van Sociale Zaken laat weten dat startende ondernemers wel gebruik kunnen maken van regelingen om bijvoorbeeld uitstel van betaling aan te vragen of een lening af te sluiten.

Voor beiden is dit geen optie. "Als startende horecaondernemer heb je al onwijs grote leningen. Alle vaste lasten lopen gewoon door, dus extra leningen opbouwen doet eigenlijk meer pijn", aldus Slok.

De eigenaar overweegt om een rechtszaak aan te spannen tegen het beleid van de overheid. "Het is waarschijnlijk de allerlaatste oplossing."