De FEBO aan het Galileïplantsoen in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer is maandag iets voor 20.30 uur overvallen. De dader dreigde met een steekwapen en is met de inhoud van de kassa weggerend.

De politie is nog op zoek naar de dader, die zwarte regenkleding zou dragen. Hij is weggerend in de richting van de Middenweg.

In oktober 2018 werd de FEBO ook al overvallen. Een van de overvallers sprong toen op de toonbank en eiste geld van de medewerker achter de kassa. De medewerker verzette zich. Hij pakte het vuurwapen van de mannen af, waarna de overvallers de winkel uit renden. De medewerker gooide het pistool achter de overvallers aan.

De politie kon vorig jaar april een verdachte aanhouden. Hij heeft drie jaar cel gekregen.