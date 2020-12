In de Kwartiermeesterstraat in Amsterdam is maandag een pakketbezorger overvallen door twee mannen. De overvallers bedreigden de bezorger met een vuurwapen of een voorwerp dat daarop lijkt.

De mannen, die tussen de 18 en 25 jaar oud worden geschat, zijn met een pakketje een appartementencomplex aan het Baron G.A. Tindalplein in gevlucht. Van hen ontbreekt nog ieder spoor.

De politie heeft een Burgernet-melding verstuurd waarin mensen gevraagd wordt de overvallers niet zelf te benaderen, maar de politie te bellen.

Het tweetal heeft een donkere huidskleur. Een van hen droeg een donkerblauwe jas, de ander een zwarte jas met bontkraag.