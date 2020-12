Bij sushirestaurant Sumo aan de Vijzelstraat in Amsterdam is zondagmiddag een grote brand uitgebroken. Een persoon is met brandwonden naar het ziekenhuis vervoerd. In totaal zijn vijf personen nagekeken in verband met rookinhalatie.

Bij de brand is veel rook vrijgekomen. De bewoners van de woningen boven het restaurant zijn geëvacueerd en naar een hotel aan de overkant gebracht, meldt een woordvoerder van de brandweer.

De brandweer heeft de omgeving afgesloten en de brandhaard gelokaliseerd, maar laat rond 17.15 uur weten dat de brand nog niet onder controle is.

Omwonenden worden aangeraden om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. De oorzaak van de brand is nog onbekend.