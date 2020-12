De Dierenambulance krijgt de laatste tijd veel meldingen over gesignaleerde vossen, voornamelijk rondom De Wallen en omgeving Flevopark in Amsterdam. Volgens de Dierenambulance komt dat doordat het paartijd is voor vossen.

De Dierenambulance zegt nauw contact over de vossen te hebben met voormalig stadsecoloog Martin Melchers en benadrukt de vossen met rust te laten en niet te benaderen.

Door de paartijd verlaten de vaak nog jonge rekels (mannetjesvossen) hun gebied om naar een geschikte partner te zoeken. Daardoor trekken ze ook vaker de stad in. Zo is in een video die op internet circuleert, te zien dat een vos in het gebied rondom het Centraal Station scharrelt.

Het paarseizoen duurt tot februari met een piek in januari. Naar verwachting verlaten de vossen de stad vanzelf weer.