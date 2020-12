Een auto is zaterdagavond tegen een bewegwijzeringspaal gereden in de Amsterdamse wijk Slotermeer. De bijrijder raakte zwaargewond. De bestuurder is na het ongeluk gevlucht. Volgens de politie was er vermoedelijk lachgas in het spel.

Het ongeluk gebeurde rond 23.30 uur ter hoogte van de kruising met de Seineweg en de afslag naar de Burgemeester De Vlugtlaan. De automobilist reed rechts van de rijbaan twee dwangpijlpalen op een vluchtheuvel uit de grond en kwam frontaal tegen een bewegwijzeringspaal tot stilstand.

De zwaargewonde bijrijder is volgens een getuige door de brandweer uit het voertuig gehaald en met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. Bij de auto werd een lachgastank gevonden.

Het kruispunt was tijdelijk afgesloten voor verkeer. De auto is in beslag genomen voor verder sporenonderzoek.