Een snackbar aan de Pieter Calandlaan in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West is zaterdagavond overvallen. De dader was gemaskerd en bedreigde het personeel met een mes.

De overval vond rond 19.00 uur plaats. De dader ging ervandoor met een geldbedrag.

De verdachte is nog niet aangehouden, meldt een woordvoerder van de politie. Getuigen worden verzocht contact op te nemen.