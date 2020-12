De avondwinkel en de slijterij aan de Osdorper Ban in Amsterdam Nieuw-West blijven voorlopig dicht. De eigenaar van de twee winkels had een zaak aangespannen nadat de panden op last van burgemeester Halsema dicht moesten vanwege twee geweldsincidenten.

In de nacht van 21 op 22 september werd een telecomwinkel naast de avondwinkel en slijterij beschoten.

Een paar dagen later, in de nacht van 25 op 26 september, ging het weer mis. Voor de deur van de avondwinkel en de slijterij werd een "explosief pakket" neergelegd. De eigenaar betrapte de daders en rende hen achterna. Buiten kwam de man in een worsteling terecht en werd hij neergeschoten. Hierbij raakte hij zwaargewond.

Een dag na dit incident sloot Halsema de avondwinkel en de slijterij vanwege ernstige bedreiging van de openbare orde.

Ernstig gevaar voor openbare orde

In oktober deed de winkeleigenaar een verzoek van heropening, maar dat werd afgewezen. De kans op herhaling was op dat moment volgens Halsema te groot en het opsporingsonderzoek liep nog.

De eigenaar was het daar niet mee eens. De man, die boven zijn winkels woont, noemde de omgeving "veiliger dan voorheen", omdat er betere verlichting is geplaatst en omdat er meer politie op straat is.

De rechter vindt het voldoende aannemelijk dat het heropenen van de avondwinkel en de slijterij een ernstig gevaar oplevert voor de openbare orde. Om die reden oordeelt de rechtbank, net als de burgemeester, dat het nog te vroeg is voor een heropening.