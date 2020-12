'Ga met respect met onze islamitische gemeenschap om.' Dat zegt burgemeester Halsema vrijdag op AT5 nadat er deze week een steen door de ruit van de Westermoskee is gegooid. 'Moslims horen bij onze stad.'

De imam van de moskee aan het Piri Reïsplein in De Baarsjes vond de steen dinsdagochtend in de gebedsruimte. Ook andere ruiten van de moskee waren beschadigd.

Burgemeester Halsema heeft vrijdag een gesprek gehad met het bestuur van de moskee die behoorlijk is geschrokken van de bedreiging. "Het ook niet de eerste keer dat de islamitische gemeenschap in onze stad met bedreigingen te maken heeft", aldus Halsema. Er wordt samen met de moskee gekeken of er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

De vernieling van de Westermoskee staat wat Halsema betreft niet op zichzelf. Deze week werden ook de regenboogvlaggen bekogeld met eieren. "Dat past echt niet bij Amsterdam. We moeten in Amsterdam met respect omgaan met mensen die van elkaar verschillen."

Beetje aardig zijn voor elkaar

Halsema sloot af met een oproep. "Tolerantie is onze opdracht, en juist nu, in een lockdown, terwijl we het allemaal moeilijk hebben, terwijl kerst eraan komt, laten we alsjeblieft een beetje aardig zijn voor elkaar."