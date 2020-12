Een 35-jarige man is veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf waarvan drie voorwaardelijk voor het mishandelen van een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in het centrum.

De handhavers spraken de man op vrijdagmiddag 11 september aan bij de Droogbak in de binnenstad, omdat hij zonder schoenen aan alcohol dronk op straat. Na het vragen naar de man zijn identiteitsbewijs, escaleerde het en werd de boa tegen de grond geduwd. De man sprong vervolgens bovenop de boa.

De man ontkent dat hij de handhaver vervolgens in een nekklem heeft gelegd, maar de rechter acht dit toch bewezen vanwege de aangifte en de getuigenverklaring van een andere boa. Nadat omstanders de man van hem aftrokken, stak hij zijn vingers in de mond van de handhaver en trok aan zijn wang. Het incident was voor de Nederlandse BOA Bond aanleiding om opnieuw actie te voeren.

Uit een psychiatrisch rapport blijkt dat de man aan schizofrenie lijdt. De rechtbank neemt daarom het advies over om hem verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren. Naast de gevangenisstraf moet de man een schadevergoeding van 1.250 euro betalen.