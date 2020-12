De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een wietplantage aangetroffen in een garagebox aan de H. Cleyndertweg in Amsterdam Noord. Agenten kwamen de plantage op het spoor nadat buurtbewoners melding hadden gemaakt van meerdere schoten.

Dat gebeurde rond 0.15 uur. Toen de politie ter plaatse kwam werden op straat drie kogelhulzen aangetroffen. Na een tip van een bewoner, die een verdachte situatie had gezien bij een garagebox nabij de plek waar de hulzen lagen, besloot de politie in de box te gaan kijken.

Met behulp van een slotenmaker en de Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) kon de deur van de box geopend worden. De garage bleek vol te staan met wietplanten, inclusief apparatuur zoals lampen, ventilatoren en afzuiginstallaties.

De planten zijn in beslag genomen. De politie onderzoekt wie de eigenaar van de box is of aan wie deze verhuurd wordt. De kogelhulzen zijn meegenomen voor verder onderzoek.