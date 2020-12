De gemeente Amsterdam opende deze week een meldpunt voor Amsterdammers die gedupeerd zijn door de Belastingdienst vanwege problemen met de kinderopvangtoeslag. Naar schatting zijn er zeventienhonderd gedupeerde gezinnen in de stad, maar er zijn er op dit moment slechts zevenhonderd in beeld.

Arre Zuurmond, ombudsman van Metropool Amsterdam staat gedupeerden bij en probeert ervoor te zorgen dat meer slachtoffers zich melden. "Slechts zevenhonderd gedupeerden in Amsterdam zijn in beeld. Dat komt omdat ze zo heftig zijn getroffen. Deze mensen hebben elk vertrouwen in de overheid verloren", zegt Zuurmond.

De ombudsman brengt hun dossier onder de aandacht bij de Belastingdienst die hier verantwoordelijk voor is en spoorde ook de gemeente Amsterdam aan om een meldpunt voor gedupeerden te openen.

De Belastingdienst moet zelf het geld terugstorten, maar de gemeente kan helpen met het oplossen van problemen die zijn ontstaan doordat mensen opeens duizenden tot tienduizenden euro's moesten terugbetalen. Hierbij moet gedacht worden aan hulp bij schulden, opvoeding of bij huisvesting voor wie zijn woning kwijtraakte.

"Je ziet dat als er schulden zijn, dat dat leidt tot veel andere problemen', zegt wethouder Marjolein Moorman. "Wij krijgen niet de gegevens van de Belastingdienst, dus meld je als je gedupeerd bent."

Donderdag om 13.00 uur publiceert de parlementaire onderzoekscommissie haar rapport over de toeslagenaffaire.