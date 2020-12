De gemeente Amsterdam heeft een nieuwe kaart ontwikkeld waarop je in één oogopslag kunt zien hoe druk het is in de stad. Amsterdammers worden verzocht om de drukste gebieden in elk geval te vermijden.

De gemeente wil er met de nieuwe kaart voor zorgen dat bewoners hun schaarse bezoekjes zo goed mogelijk plannen. Als ze bijvoorbeeld op een rustig moment door het park wandelen, is de kans kleiner dat zij besmet raken met het coronavirus. Op de kaart is te zien in welke delen van de stad het druk is.

Daarnaast kunnen Amsterdammers ook hun eigen drukte-ervaring delen, zodat de informatie actueel blijft. In de toekomst zullen er nieuwe functies worden toegevoegd, waaronder hotspots, adviezen over looproutes en actuele coronamaatregelen.

De druktekaart is hier te bekijken.