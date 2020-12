Een automobilist is woensdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een bus in Westpoort in Amsterdam. Het slachtoffer moest met spoed naar het ziekenhuis overgebracht worden.

Het ongeluk vond plaats op de kruising tussen de Westpoortweg en de Kaapstadweg. De automobilist, die in een busje reed, raakte bij de botsing ernstig gewond.

In de bus zaten vijf passagiers. Zij zijn met de schrik vrijgekomen.

Het is nog onbekend wat er precies is gebeurd. De politie doet daar nog onderzoek naar.