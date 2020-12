De politie heeft dinsdagavond in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden getoond van een overval op een hotel aan de Hullenbergweg in Amsterdam-Zuidoost. Op de beelden is te zien dat twee mannen met een wapen de twee aanwezige hotelreceptionisten bedreigen en op zoek gaan naar geld.

De overval vond op maandag 9 november rond 4.00 uur plaats, toen een van de verdachten binnenkwam en een vuurwapen trok. Daarop pakte hij een van de receptionisten vast en duwde hij hem richting de balie.

Vervolgens kwam de tweede verdachte binnen. Die eiste onder bedreiging van een vuurwapen geld van de slachtoffers. De receptionisten wezen daarop naar de balie, waar de verdachten het geld vonden en in een tas stopten.

Vervolgens eisten de verdachten dat de kluis van het hotel geopend moest worden. De receptionisten hadden echter geen toegang tot de kluis. Een van de verdachten legde zich hier niet bij neer en zette zijn wapen tegen het hoofd van een van de slachtoffers.

Op de beelden is te zien dat de andere verdachte zenuwachtig leek te worden en er bij zijn collega op aandrong het pand te verlaten. De twee verlieten daarop het hotel.

'Overval was heel heftig voor slachtoffers'

"De overval is voor de slachtoffers heel heftig geweest. Beide hebben een wapen op zich gericht gekregen. Bij een van hen werd het wapen zelfs tegen zijn hoofd gedrukt. Afschuwelijk om mee te maken en daarom willen we graag weten wie deze verdachten zijn", zegt Marijke Stor namens de politie in Bureau 020.

Het gaat om mannen van tussen de 18 en 25 jaar oud. Een van hen droeg tijdens de overval een zwarte jas met capuchon en een zwarte trainingsbroek. Ook droeg hij een zwarte pet, een zwart mondkapje, donkere schoenen en oranje werkhandschoenen.

De andere verdachte is tussen de 1,75 en 1,80 meter lang en heeft een mager postuur. Tijdens de overval droeg hij een zwarte jas, zwarte schoenen, een zwart mondkapje, een zwarte pet en blauwe handschoenen.